Muğla Emniyet Müdürlüğü 2025'te 2 bin 346 Aranan Şahsı Yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, 2025 yılında toplam 2 bin 346 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İfadeye yönelik yakalanan şahıs sayısı ise 6 bin 142 olarak açıklandı.

Kesinleşmiş hapis cezası dağılımı

Sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler ve operasyonlar sonucu, kesinleşmiş hapis cezasına göre yakalanan şahısların dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 0-5 yıl arası 2 bin 131, 5-10 yıl arası 151, 10-20 yıl arası 51 ve 20 yıl üzeri 13 şahıs; toplam 2 bin 346 kişi adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca, ifadeye çağrılmak üzere yakalanan şahıs sayısı tekrar vurgulanarak 6 bin 142 kişi olduğu bildirildi.

