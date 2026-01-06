Narkotik Ekiplerinden Önleyici Bilgilendirme: 5 Etkinlikte 169 Kişiye Bilgi

Narkotik Ekiplerinden Önleyici Bilgilendirme Çalışması
29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütüldü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Aralık 2025 ile 4 Ocak 2026 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 5 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 169 vatandaşa yönelik bilgilendirme yapılırken, katılımcılara el broşürleri dağıtıldı.
Yapılan açıklamada, toplumun her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
