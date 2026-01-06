Narkotik Ekiplerinden Önleyici Bilgilendirme: 5 Etkinlikte 169 Kişiye Bilgi

Narkotik Şube, 29 Aralık 2025–4 Ocak 2026 arasında "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleriyle 5 etkinlikte 169 kişiye bilgilendirme yaptı.