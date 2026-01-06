Narkotik Ekiplerinden Önleyici Bilgilendirme: 5 Etkinlikte 169 Kişiye Bilgi

Narkotik Şube, 29 Aralık 2025–4 Ocak 2026 arasında "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleriyle 5 etkinlikte 169 kişiye bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:15
Narkotik Ekiplerinden Önleyici Bilgilendirme: 5 Etkinlikte 169 Kişiye Bilgi

Narkotik Ekiplerinden Önleyici Bilgilendirme Çalışması

29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütüldü

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Aralık 2025 ile 4 Ocak 2026 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 5 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 169 vatandaşa yönelik bilgilendirme yapılırken, katılımcılara el broşürleri dağıtıldı.

Yapılan açıklamada, toplumun her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

