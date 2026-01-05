New York'ta Maduro ve Cilia Flores İçin Serbest Bırakılma Protestosu

Mahkeme önünde toplanan grup 'serbest bırakma' talebiyle ses verdi

ABD’nin New York kentinde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için mahkeme binası önünde protesto düzenlendi.

Mahkeme önündeki gösteri, ABD’nin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela’ya düzenlediği saldırı sonucu yargılanmak üzere kaçırıldığı öne sürülen Maduro ve Flores’in ilk kez hakim karşısına çıkacağı saatler öncesine denk geldi.

New York’un Manhattan bölgesinde bulunan Güney Bölge Federal Mahkemesi önünde toplanan kalabalık arasında Venezuelalıların da bulunduğu grup, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını talep etti.

Protestocular ellerinde "ABD, Latin Amerika ve Karayiplerden çekil", "Özgür Maduro" ve "Trump gitmeli" yazılı pankartlar taşıdı. Gösterinin başlamasıyla birlikte mahkeme çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik tedbirleri uygulayan New York Polis Departmanı (NYPD), protestocuların sayısının artması üzerine bölgeye ek önlemler getirdi. Mahkeme çevresindeki bariyerler genişletildi ve çok sayıda polis ekibi konuşlandırıldı.

NYPD yetkilileri, protestonun barışçıl şekilde sürdürülmesi için güvenlik önlemlerinin duruşma süresince devam edeceğini bildirdi.

