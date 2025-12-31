Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri

Niğde'de 2026 yılbaşı öncesi kapsamlı asayiş tedbirleri

Tedbirlerin süresi ve amacı

Niğde'de vatandaşların 2026 yılına huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla yılbaşı sürecini kapsayan geniş çaplı emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri hayata geçirildi. Vali Cahit Çelik tarafından yapılan açıklamaya göre alınan tedbirler 30 Aralık 2025 Salı günü saat 08.00'de başlayıp 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 06.00'ya kadar aralıksız uygulanacak.

Kurumlar ve saha çalışmaları

Vali Çelik, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ile birlikte yaptığı açıklamada; emniyet, jandarma, Göç İdaresi, AFAD ve ilgili diğer kurumların sahada aktif görev alacağını bildirdi. Hazırlık ve planlama çalışmalarının son 15 gündür sürdürüldüğü belirtildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde üç gün boyunca kesintisiz tedbirler uygulanacağı vurgulandı.

Son operasyonlar ve güvenlik verileri

Son bir ayda yapılan operasyonlarda 93 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 şahıs yakalandı.

Uygulama noktaları ve insangücü

Yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde 39 uygulama noktası oluşturuldu. Toplam 897 emniyet personeli görev yapacak. Denetimler; asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra İHA, narkotik dedektör köpeği, KGYS kameraları, Plaka Tanıma Sistemleri ve yaka kameraları ile teknolojik olarak desteklenecek.

Jandarma bölgesindeki önlemler

Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise 30 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında dört gün boyunca kesintisiz tedbir uygulanacağını belirten Vali Çelik, son bir ayda kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığını söyledi. Yılbaşı süresince binlerce jandarma personeli asayiş ve trafik görevlerinde bulunacak; komando timleri ve sivil unsurlar da hazır olacak.

Göç, AFAD ve kış tedbirleri

Göç ve dış güvenlik tedbirlerine değinen Vali Çelik, 31 Aralık tarihinde mobil göç araçlarının Niğde merkez ve Bor ilçesinde 24 saat esasına göre görev yapacağını, Geri Gönderme Merkezi’nin yılbaşı gecesi boyunca tam kapasiteyle çalışacağını açıkladı. AFAD ekipleri muhtemel acil durum ve afetlere karşı yılbaşı süresince 24 saat esasına göre hazır bekleyecek.

Karla mücadeleye ilişkin olarak İl Özel İdaresi ve ilgili birimler tarafından karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Vali çağrısı

Vali Cahit Çelik, alınan tüm tedbirlerle Niğde genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasının, suç ve suçlularla etkin mücadelenin ve kamu düzeninin korunmasının hedeflendiğini belirtti. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları, güvenlik güçlerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ DELEN ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI