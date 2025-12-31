Niğde'de Çift Evlerinde Ölü Bulundu: Doğal Gaz Şüphesi

Niğde'de Çift Evlerinde Ölü Bulundu

Kale Mahallesi'nde ilk değerlendirme doğal gaz zehirlenmesi

Olay, Kale Mahallesi Kilise Sokak'ta bulunan Naime Kılınç Apartmanı'nda meydana geldi.

Yakınlarının bir süredir haber alamadığı çift için, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Adreste ikamet edenlerin Emine Şahiner (64) ile eşi Necati Şahiner (75) olduğu kaydedildi.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri eve girdiğinde, çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk incelemede olayın doğal gaz zehirlenmesi sonucu olabileceği değerlendirildi. Çiftin kesin ölüm sebebinin, yapılacak detaylı araştırma ve adli işlemlerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Polis ekipleri geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

