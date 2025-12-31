DOLAR
Niğde'de Yılbaşı İçin Kapsamlı Emniyet Tedbirleri

Niğde'de 30 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihlerinde Emniyet, Jandarma ve diğer kurumlarla 897 personel, 39 uygulama noktası ve teknolojik destekle kapsamlı yılbaşı tedbirleri uygulanacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:33
Valilikten açıklama

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ile birlikte yaptıkları açıklamada, yılbaşı sürecine ilişkin geniş kapsamlı emniyet, asayiş ve trafik tedbirlerinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Vali Çelik, tedbirlerin 30 Aralık 2025 Salı günü saat 08.00'de başlayıp 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 06.00'ya kadar aralıksız uygulanacağını belirtti.

Tedbirlerin kapsamı ve hazırlık

Açıklamaya göre sahada Emniyet, Jandarma, Göç İdaresi, AFAD ve ilgili diğer kurumlar aktif görev yapacak. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde üç gün boyunca kesintisiz denetimler planlandı; hazırlık ve planlama çalışmaları son 15 gündür yürütüldü.

Son dönemde yapılan operasyonlara ilişkin bilgilerde 93 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildiği, uyuşturucuyla mücadelede çok sayıda operasyon yapıldığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 şahsın yakalandığı bildirildi.

Uygulama noktaları ve personel

Yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde 39 uygulama noktası oluşturuldu. Toplam 897 emniyet personeli görev yapacak; denetimler İHA, narkotik dedektör köpeği, KGYS kameraları, Plaka Tanıma Sistemleri ve yaka kameraları gibi teknolojik imkânlarla desteklenecek.

Jandarma tedbirleri

Jandarma sorumluluk bölgelerinde de 30 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında dört gün boyunca kesintisiz tedbir uygulanacak. Son bir ayda kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildiği, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığı vurgulandı. Yılbaşı süresince binlerce jandarma personeli asayiş ve trafik görevlerinde bulunacak; komando timleri ve sivil unsurlar hazır olacak.

Göç, AFAD ve kış hazırlıkları

Göç ve dış güvenlik tedbirleri kapsamında 31 Aralık tarihinde mobil göç araçları Niğde merkez ve Bor ilçesinde 24 saat esasına göre görev yapacak. Geri Gönderme Merkezi yılbaşı gecesi boyunca tam kapasiteyle çalışacak.

AFAD ekipleri muhtemel acil durum ve afetlere karşı yılbaşı süresince 24 saat hazır bekleyecek. Kar yağışı ihtimaline karşı İl Özel İdaresi ve ilgili birimler tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülecek.

Talepler ve hatırlatmalar

Vali Cahit Çelik, alınan tedbirlerle trafik güvenliğinin sağlanmasının, suç ve suçlularla etkin mücadelenin ve kamu düzeninin korunmasının hedeflendiğini belirtti. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları, güvenlik güçlerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

