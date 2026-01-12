Ordu Altınordu'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı: 2'si Polis, 3 Yaralı — Şüpheli Tutuklandı

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:33
‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamacada yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gece saatlerinde polis ekipleri seyir halindeki bir araçtan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. İkaz ve uyarıya rağmen kaçan sürücü, kısa süren bir kovalamacanın ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde ekip aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 polis memuru ile sürücü Y.E.Y. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan alkol ölçümünde sürücünün 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.E.Y., görevi yaptırmamak için direnme, taksirle yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi. Adli mercilerce tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

