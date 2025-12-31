Ordu'da Yılbaşı Öncesi Jandarma Operasyonu: 102 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Ordu'da yılbaşı öncesi jandarma operasyonu: Kaçak alkol ve sigara baskını

Operasyonun ayrıntıları

Ordu'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi artan tüketim talebine karşı yürüttükleri çalışmada Fatsa ilçesinde operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 102 litre kaçak alkollü içki ve 155 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ile 4 şarjör, 100 fişek ve 3 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltılar ve hukuki süreç

Operasyon kapsamında B.H. (45) ve C.H. (65) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların işlemleri devam ediyor.

