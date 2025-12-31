DOLAR
Ordu'da Yılbaşı Öncesi Jandarma Operasyonu: 102 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde jandarma operasyonunda 102 litre kaçak alkollü içki, 155 paket kaçak sigara ve çok sayıda silah ele geçirildi; 2 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:48
Ordu'da yılbaşı öncesi jandarma operasyonu: Kaçak alkol ve sigara baskını

Operasyonun ayrıntıları

Ordu'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi artan tüketim talebine karşı yürüttükleri çalışmada Fatsa ilçesinde operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 102 litre kaçak alkollü içki ve 155 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ile 4 şarjör, 100 fişek ve 3 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltılar ve hukuki süreç

Operasyon kapsamında B.H. (45) ve C.H. (65) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların işlemleri devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

