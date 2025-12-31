DOLAR
Ordu'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimi

Ordu'da İl Emniyet ve ilgili birimler, yılbaşı öncesi eş zamanlı denetimlerle kaçak ve sahte alkollü ürünleri mercek altına aldı; mevzuata aykırı ürünlere el konuldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:58
Eş zamanlı operasyonlarla halk sağlığı hedef alınıyor

Ordu’da, yılbaşı öncesi halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkollü içkilere karşı eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, vatandaşların sağlığını korumak ve vergi kaybını önlemek amacıyla yoğunlaştırıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonlara, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Defterdarlığı uzmanları katıldı. Ekipler, yılbaşı kutlamaları öncesinde piyasaya sürülmek istenen sahte ve kaçak içkilere yönelik kapsamlı saha kontrolleri yaptı.

Denetimler kapsamında eğlence mekanları ve satış noktaları mercek altına alındı; ürünlerin bandrolleri, faturaları ve hijyen koşulları titizlikle incelendi. Mevzuata aykırı bulunan ürünlere el konulurken, halk sağlığını doğrudan tehdit eden işletmelere yönelik cezai işlemler uygulandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önceliklidir. Halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadelemiz, yılbaşı süresince ve sonrasında da aynı kararlılıkla devam edecektir".

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

