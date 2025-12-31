DOLAR
Ordu Kabataş'ta Ticari Araçla Çarpışan Askeri Araç Devrildi

Ordu'nun Kabataş ilçesinde Zıngıroğlu mevkiinde ticari araçla çarpışan askeri araç devrildi; kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:35
Kaza Zıngıroğlu Mevkiinde Meydana Geldi

Ordu'nun Kabataş ilçesinde, Kabataş-Çatalpınar yolu Zıngıroğlu mevkiinde meydana gelen kazada bir askeri araç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Mİ.P.'nin yaptığı 06 EEL 88 plakalı ticari araç ile askeri araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle askeri araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

