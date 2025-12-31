Polonya'da Kar Felaketi: S7 Otoyolunda Yüzlerce Araç Mahsur Kaldı

Polonya’nın kuzeyinde kar esareti: S7 otoyolunda tıkanma

Polonya’da dünden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ülke genelinde ulaşımı felç etti. Ostroda bölgesindeki S7 otoyolu kar nedeniyle kapanırken, yolda kalan sürücüler uzun süre mahsur kaldı.

Yüzlerce araç ve kilometrelerce kuyruk

Başkent Varşova'dan Gdansk'a giden güzergâhta yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Bölgedeki yetkililer ve kurtarma ekipleri, mahsur kalanlara ulaşmak için seferber oldu.

Hava ve demiryolu trafiğinde aksama

Kar yağışı hava trafiğini de etkiledi; Modlin Havalimanı’nda gece saatlerinden itibaren bazı seferler durduruldu. Varşova Chopin Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlarda ise uçaklardaki buz çözme işlemleri nedeniyle gecikmeler yaşandı.

Devlet demiryolu işletmecisi PKP Intercity, 16 tren seferinde 60 dakikadan fazla gecikme kaydedildiğini açıkladı.

Meteorolojik veriler

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), sabah saatlerinde kuzey-orta kesimdeki Mlawa'da kar kalınlığının 57 santimetre olduğunu bildirdi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının kısa vadede devam edebileceğine dair uyarılarda bulundu.

Ulaşım yetkilileri ve meteoroloji kurumları, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

