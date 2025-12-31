DOLAR
Polonya'da Kar Felaketi: S7 Otoyolunda Yüzlerce Araç Mahsur Kaldı

Polonya'nın kuzeyinde yoğun kar nedeniyle S7 otoyolu kapandı; Varşova-Gdansk hattında 20 kilometrelik kuyruk ve hava ile demiryolu seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:26
Polonya'da Kar Felaketi: S7 Otoyolunda Yüzlerce Araç Mahsur Kaldı

Polonya’nın kuzeyinde kar esareti: S7 otoyolunda tıkanma

Polonya’da dünden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ülke genelinde ulaşımı felç etti. Ostroda bölgesindeki S7 otoyolu kar nedeniyle kapanırken, yolda kalan sürücüler uzun süre mahsur kaldı.

Yüzlerce araç ve kilometrelerce kuyruk

Başkent Varşova'dan Gdansk'a giden güzergâhta yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Bölgedeki yetkililer ve kurtarma ekipleri, mahsur kalanlara ulaşmak için seferber oldu.

Hava ve demiryolu trafiğinde aksama

Kar yağışı hava trafiğini de etkiledi; Modlin Havalimanı’nda gece saatlerinden itibaren bazı seferler durduruldu. Varşova Chopin Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlarda ise uçaklardaki buz çözme işlemleri nedeniyle gecikmeler yaşandı.

Devlet demiryolu işletmecisi PKP Intercity, 16 tren seferinde 60 dakikadan fazla gecikme kaydedildiğini açıkladı.

Meteorolojik veriler

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), sabah saatlerinde kuzey-orta kesimdeki Mlawa'da kar kalınlığının 57 santimetre olduğunu bildirdi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının kısa vadede devam edebileceğine dair uyarılarda bulundu.

Ulaşım yetkilileri ve meteoroloji kurumları, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

