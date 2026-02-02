Razouk Gemisi Sarıyer Açıklarında Karaya Oturdu

Razouk Gemisi Sarıyer Kıyısında Karaya Oturdu

Kurtarma çalışmaları sahada devam ediyor

Kastamonu Cide açıklarında 10 gün önce vurulan Razouk isimli kargo gemisi, bu akşam saatlerinde Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturdu.

Olay, Romanya’nın Köstence Limanından kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek üzere seyir halinde olan geminin, 100 metrelik ve Komor Adaları bayraklı olması ile kayıtlara geçti. Karaya oturma ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Ekipleri sevk edildi ve gemiyi kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Habere göre, karaya oturan geminin 22 Ocak tarihinde Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan ve büyük hasar gören gemi olduğu belirtildi.

