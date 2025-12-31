DOLAR
Rize Fındıklı'da Kayıp 2 Kişinin Trafik Kazasında Öldüğü Belirlendi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Turgay Erdoğan ve 65 yaşındaki Muhsin Aytemiz'in ciplerinin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:38
Rize Fındıklı'da Kayıp İhbarı Sonrası Trafik Faciası Ortaya Çıktı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde kayıp olarak aranan iki kişinin, geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayın Detayları

İlçeye bağlı Gürcüdüzü Yaylasına gitmek üzere geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yola çıkan cipte bulunan 47 yaşındaki sürücü Turgay Erdoğan ile 65 yaşındaki Muhsin Aytemiz'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AKUT, Rize İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Gürcüdüzü Yaylası yoluna yaklaşık 5 kilometre mesafede, uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düşen cip tespit edildi.

Ekiplerin incelemesinde, araç içerisinde bulunan Turgay Erdoğan ile Muhsin Aytemiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşamını Yitirenlerden Biri Belediye Meclis Üyesi

Öte yandan, hayatını kaybeden Muhsin Aytemiz'in Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

