Sakarya Karasu'da 52 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
Jandarmadan başarılı operasyon
Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri, önceden belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda Ö.Ö. (45) isimli şüpheliyi yakaladı.
Yapılan incelemelerde, şahsın 60 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
