Sakarya Karasu'da 52 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Karasu'da 60 ayrı suç kaydı bulunan ve 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ö. (45), jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:56
Jandarmadan başarılı operasyon

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri, önceden belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda Ö.Ö. (45) isimli şüpheliyi yakaladı.

Yapılan incelemelerde, şahsın 60 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

