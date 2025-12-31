DOLAR
Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı

Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. (38), Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:59
Operasyon ve teslimat

Samsun’un Atakum ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. (38), Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonla F.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilerek ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

