Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı
Operasyon ve teslimat
Samsun’un Atakum ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. (38), Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonla F.K. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilerek ceza infaz kurumuna teslim edildi.
