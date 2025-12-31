DOLAR
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 yaşındaki P.A. tutuklandı

Samsun Atakum'da düzenlenen operasyonda 2 bin 475 adet sentetik ecza ele geçirildi; gözaltına alınan 17 yaşındaki P.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:33
Operasyonun ayrıntıları

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde yürüttükleri çalışmada bir ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 bin 475 adet sentetik ecza ele geçirildi ve olayla ilgili 17 yaşındaki P.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen P.A., söz konusu uyuşturucu hapları satmak amacıyla satın aldığını ancak satamadan yakalandığını beyan etti.

Adli süreç

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

