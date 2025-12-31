Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 yaşındaki P.A. tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde yürüttükleri çalışmada bir ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 bin 475 adet sentetik ecza ele geçirildi ve olayla ilgili 17 yaşındaki P.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen P.A., söz konusu uyuşturucu hapları satmak amacıyla satın aldığını ancak satamadan yakalandığını beyan etti.

Adli süreç

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

