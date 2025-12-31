DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.951,46 0,84%
BITCOIN
3.816.561,28 -1,04%

Samsun'da Yılbaşı Öncesi 47 Şişe Sahte Alkollü İçki Ele Geçirildi

Samsun'da yılbaşı denetimlerinde İlkadım'da 47 şişe sahte alkollü içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:04
Samsun'da Yılbaşı Öncesi 47 Şişe Sahte Alkollü İçki Ele Geçirildi

Samsun'da yılbaşı öncesi sahte alkollü içki operasyonu

Samsun’da yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde sahte alkollü içki ele geçirildi.

Denetim ve ele geçirilenler

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen denetimler kapsamında İlkadım ilçesinde kontroller yapıldı.

Yapılan aramalarda 47 şişe sahte alkollü içki ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Soruşturma

Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

SAMSUN’DA YILBAŞI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ELE...

SAMSUN’DA YILBAŞI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.

SAMSUN’DA YILBAŞI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ELE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro
2
Samsun'da Yılbaşı Öncesi 47 Şişe Sahte Alkollü İçki Ele Geçirildi
3
Zile'de Trafik Kazası: Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Ali Çaylak Öldü
4
Akseki'de 24 Yaşındaki Karayolları Çalışanı Arda Aydın Evinde Ölü Bulundu
5
Adıyaman'da Karla Mahsur Kalan Ambulanstaki Çift Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
6
İskenderun'da Yaya Kazası: 44 Yaşındaki Ali Uçman Öldü
7
Sivas'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Gürün'de Kayseri-Malatya Yolu Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları