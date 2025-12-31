Samsun'da Yılbaşı Öncesi 47 Şişe Sahte Alkollü İçki Ele Geçirildi

Samsun'da yılbaşı öncesi sahte alkollü içki operasyonu
Samsun’da yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde sahte alkollü içki ele geçirildi.
Denetim ve ele geçirilenler
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen denetimler kapsamında İlkadım ilçesinde kontroller yapıldı.
Yapılan aramalarda 47 şişe sahte alkollü içki ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.
Soruşturma
Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
