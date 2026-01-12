Samsun İlkadım'da Serbest Bırakılan Koca Eşini Darp Edince Tutuklandı

Samsun İlkadım'da adli kontrolle serbest bırakılan E.A., eve dönüp eşi E.N.A.'yı darp etti; yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:38
Samsun İlkadım'da Serbest Bırakılan Koca Eşini Darp Edince Tutuklandı

Samsun İlkadım'da Serbest Bırakılan Koca Eşini Darp Edince Tutuklandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi E.N.A. (35), eşi E.A. (40)'ın tehdit ve hakaretine uğradığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

Şüpheli E.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, dün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniden Gözaltı ve Tutuklama

Serbest bırakılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden eve giden E.A., iddialara göre eşini tehdit ederek hakaret edip darp etti. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.A., nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

E.A.(40) TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

E.A.(40) TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

E.A.(40) TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti
2
Aydın'da 'Çember' Operasyonu — 43 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli Mehmet K. teslim oldu ve tutuklandı
4
Keçiören'de Kar Küreme ve Tuzlama Seferberliği — Yaya Güvenliği Sağlanıyor
5
Siirt'te Epilepsi Hastası Sokakta Düşerek Yaralandı
6
Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü
7
Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları