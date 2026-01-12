Samsun İlkadım'da Serbest Bırakılan Koca Eşini Darp Edince Tutuklandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi E.N.A. (35), eşi E.A. (40)'ın tehdit ve hakaretine uğradığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

Şüpheli E.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, dün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniden Gözaltı ve Tutuklama

Serbest bırakılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden eve giden E.A., iddialara göre eşini tehdit ederek hakaret edip darp etti. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.A., nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

E.A.(40) TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.