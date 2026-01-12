Şanlıurfa'da Jandarma Denetimi: 7 Gözaltı, Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma denetiminde 7 şüpheli yakalandı; 3 tabanca, 3 av tüfeği, 64 fişek ve 7 şarjör ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:18
Şanlıurfa'da Jandarma Denetimi: 7 Gözaltı, Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarma Denetimi: 7 Gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere operasyon

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmada, ekipler Siverek, Halfeti ve Birecik ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimler sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 64 adet fişek ve 7 adet şarjör bulunuyor.

Operasyonu yürüten birim olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetkililerce bildirildi ve gözaltına alınan şüpheliler işlemlere tabi tutuldu.

ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER KAPSAMINDA 7 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA...

ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER KAPSAMINDA 7 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER KAPSAMINDA 7 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti
2
Aydın'da 'Çember' Operasyonu — 43 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli Mehmet K. teslim oldu ve tutuklandı
4
Keçiören'de Kar Küreme ve Tuzlama Seferberliği — Yaya Güvenliği Sağlanıyor
5
Siirt'te Epilepsi Hastası Sokakta Düşerek Yaralandı
6
Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü
7
Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları