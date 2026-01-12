Şanlıurfa'da Jandarma Denetimi: 7 Gözaltı, Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarma Denetimi: 7 Gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere operasyon

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmada, ekipler Siverek, Halfeti ve Birecik ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimler sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 64 adet fişek ve 7 adet şarjör bulunuyor.

Operasyonu yürüten birim olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetkililerce bildirildi ve gözaltına alınan şüpheliler işlemlere tabi tutuldu.

ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER KAPSAMINDA 7 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.