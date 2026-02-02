Sarıyer'de Yağış Nedeniyle Merdiven Çöktü — Rumeli Kavağı'nda Mahalle Sokağa Döküldü

Sarıyer'de Yağış Nedeniyle Merdiven Çöktü
Rumeli Kavağı'nda mahalle sakinleri sokaklara çıktı
Olay, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağış sebebiyle çöktü.
Çöküşün ardından mahalleli sokağa döküldü; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle tehlike bölgesi güvenlik altına alındı ve çöken bölüm onarılmaya başlandı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
SARIYER'DE YAĞIŞ NEDENİYLE BİNA YANINDAKİ MERDİVENLER ÇÖKTÜ: MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ