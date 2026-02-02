Sarıyer'de Yağış Nedeniyle Merdiven Çöktü — Rumeli Kavağı'nda Mahalle Sokağa Döküldü

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda yağış nedeniyle bina yanındaki merdiven çöktü; AFAD, itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi, ölen veya yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:36
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 01:25
Rumeli Kavağı'nda mahalle sakinleri sokaklara çıktı

Olay, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağış sebebiyle çöktü.

Çöküşün ardından mahalleli sokağa döküldü; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle tehlike bölgesi güvenlik altına alındı ve çöken bölüm onarılmaya başlandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

