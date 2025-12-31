DOLAR
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı

Manisa Turgutlu'da Seramiksan fabrikasından çalınan 2 milyon Avro güvenlik kameralarına yansıdı; 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si aranıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:44
Seramiksan'da 2 milyon Avro'luk soygun güvenlik kamerasında

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Seramiksan fabrikasında 13 Ekim 2025’i 14 Ekim 2025’e bağlayan gece meydana gelen soygun, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yürüten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar toplam 7 şüpheli belirledi; bunlardan 5 kişi tutuklandı, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturma ve iz takip çalışmaları

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan tespitlerde, yüzleri maskeli 4 şüphelinin iş yerine girerek çelik kasayı kesip içindeki paraları aldıkları ve ara yolları kullanarak Manisa'dan ayrıldıkları belirlendi. Ayrıca şehir giriş-çıkış kayıtları taranarak 13-14 Ekim tarihlerinde kente giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin 500 araç incelendi.

Yakalamalar ve adli süreç

Soruşturma sonucunda İstanbul'dan Turgutlu'ya geldikleri tespit edilen şüphelilerden H.K. (31) ve M.T. (25) İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 26 Aralık 2025 tarihinde Manisa'ya getirilen bu iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer taraftan D.Ç. (27) ve M.K. (24) isimli şüphelilerin farklı suçlardan cezaevinde olduğu, bu iki şüphelinin de 29 Aralık 2025 tarihinde SEGBİS ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. Z.S. (27) ise İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı ve 30 Aralık 2025'te Manisa'ya getirildikten sonra tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak iki şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Görüntülerdeki çarpıcı anlar

Fabrikanın idari binasındaki kasalardan yaklaşık 2 milyon Avro çalındığı belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde maskeli şüphelilerin içi para dolu kasaları sürükleyerek götürmeye çalıştıkları, kasalardan birinin su kullanılarak kesilip tuvalete götürüldüğü anlar yer alıyor. Görüntülerin detaylı incelemesinde ayrıca dışarıda gözcülük yapan şüphelilerden birinin kasalardan çıkarılan paraların bir kısmını arkadaşlarının bilgisi dışında poşetlerden alarak kıyafetinin içine sakladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 5 şüphelinin tutuklandığı ve olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları