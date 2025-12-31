DOLAR
Şeyma Subaşı Adliyede: Uyuşturucu Soruşturmasında İfade Verecek

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, adliyeye sevk edildi; ifade işlemleri önümüzdeki dakikalarda başlayacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:16
İstanbul'da yürütülen soruşturma sürüyor

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Subaşı’nın Savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra Subaşı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Subaşı’nın ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı bildirildi.

(SD-RU)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

