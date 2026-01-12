Siirt Emniyeti: Teknolojiyle Olay Yeri İncelemelerinde Yeni Adım

Siirt Emniyeti teknolojiyle olay yeri incelemelerinde öne çıkıyor

Sosyal medyada paylaşılan titiz çalışma

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin modern teknolojiyi kullanarak yürüttüğü titiz çalışmayı sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

"Olay yeri inceleme ekiplerimiz, modern teknolojiyi uzmanlıkla birleştirerek her bir bulguyu titizlikle inceleyip gerçeğin izini sürüyorlar"

Yapılan paylaşımda ekiplerin teknoloji ve uzmanlığı birleştirerek bulgular üzerinde ayrıntılı inceleme yaptığı vurgulandı. Kamuya yapılan bu bilgilendirme, emniyetin çalışma yöntemlerine dair şeffaflığı göstermeyi amaçlıyor.

