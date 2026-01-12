Siirt Emniyeti: Teknolojiyle Olay Yeri İncelemelerinde Yeni Adım

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin teknoloji destekli titiz çalışmalarını sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:25
Siirt Emniyeti: Teknolojiyle Olay Yeri İncelemelerinde Yeni Adım

Siirt Emniyeti teknolojiyle olay yeri incelemelerinde öne çıkıyor

Sosyal medyada paylaşılan titiz çalışma

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin modern teknolojiyi kullanarak yürüttüğü titiz çalışmayı sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

"Olay yeri inceleme ekiplerimiz, modern teknolojiyi uzmanlıkla birleştirerek her bir bulguyu titizlikle inceleyip gerçeğin izini sürüyorlar"

Yapılan paylaşımda ekiplerin teknoloji ve uzmanlığı birleştirerek bulgular üzerinde ayrıntılı inceleme yaptığı vurgulandı. Kamuya yapılan bu bilgilendirme, emniyetin çalışma yöntemlerine dair şeffaflığı göstermeyi amaçlıyor.

SİİRT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN TEKNOLOJİYİ DE KULLANARAK YAPTIĞI TİTİZ...

SİİRT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN TEKNOLOJİYİ DE KULLANARAK YAPTIĞI TİTİZ ÇALIŞMA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI.

SİİRT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN TEKNOLOJİYİ DE KULLANARAK YAPTIĞI TİTİZ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Tekirdağ'da Teyzesini Öldüren Kadın Tutuklandı
3
Muş Hasköy'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi
4
Kırklareli’de Yasa Dışı Karaca Avına 50 bin 943 lira Ceza
5
Bursa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 5 Gözaltı, 9 bin 200 Litre Ele Geçirildi
6
Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: 84 Yaşındaki Bekir Avcu Hayatını Kaybetti
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları