Siirt'te 3 kilo 300 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Siirt'in Baykan ilçesinde Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında durdurulan araçta 3 kilo 300 gram esrar bulundu; M.B. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 20:00
Baykan'da narkotik uygulaması sonucu yakalama

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Baykan ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında bir araç durduruldu.

Yapılan aramada 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.B. isimli şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları