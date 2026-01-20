Siirt'te 3 kilo 300 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
Baykan'da narkotik uygulaması sonucu yakalama
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Baykan ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında bir araç durduruldu.
Yapılan aramada 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.B. isimli şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon, Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında gerçekleştirildi.
