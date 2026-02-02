Sincan'da Sosyal Medya Kavgası Silahlı Çatışmaya Döndü: 4 Gözaltı

Ankara Sincan'da sosyal medyada başlayan küfürleşme sokakta silahlı çatışmaya dönüştü; polis 4 şüpheliyi yakaladı, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:18
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:18
Sincan'da sosyal medya tartışması sokak silahlı çatışmasına dönüştü

Polisin hızlı müdahalesiyle faciadan dönüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde sosyal medya üzerinden başlayan sözlü husumet, dün akşam sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Olayda polisin zamanında müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan şüpheliler yakalandı.

Olay, dün akşam saat 19.45 sıralarında Plevne Mahallesi Akşemsettin mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahıslar sosyal medya platformları üzerinden karşılıklı küfürleşme yaşadı; tartışmanın büyümesi üzerine taraflar Kosova Sokak yakınlarında bir araya gelerek kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında şüphelilerin bulundurdukları silahlarla çevreye ateş açtığı, açılan ateş sonucu bölgede bir araca mermi isabet ettiği öğrenildi. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

