Sincan'da Sosyal Medya Kavgası Silahlı Çatışmaya Döndü: 4 Gözaltı

Sincan'da sosyal medya tartışması sokak silahlı çatışmasına dönüştü

Polisin hızlı müdahalesiyle faciadan dönüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde sosyal medya üzerinden başlayan sözlü husumet, dün akşam sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Olayda polisin zamanında müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan şüpheliler yakalandı.

Olay, dün akşam saat 19.45 sıralarında Plevne Mahallesi Akşemsettin mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahıslar sosyal medya platformları üzerinden karşılıklı küfürleşme yaşadı; tartışmanın büyümesi üzerine taraflar Kosova Sokak yakınlarında bir araya gelerek kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında şüphelilerin bulundurdukları silahlarla çevreye ateş açtığı, açılan ateş sonucu bölgede bir araca mermi isabet ettiği öğrenildi. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

