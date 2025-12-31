Sinop'ta Otomobil Su Birikintisine Saplandı

Kaza Ayrıntıları

Sinop-Ayancık yolu Abalı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sağanak yağış sonrası yolda oluşan su birikintisi tehlike yarattı.

Ayancık istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan Ş.B. idaresindeki 55 NE 330 plakalı otomobil, yol üzerindeki su birikintisine girmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yoldan çıkarak şarampoldeki geniş bir su birikintisinin içine saplandı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla suya gömülen otomobilin bulunduğu yerden çıkarılacağı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

