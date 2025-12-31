DOLAR
Sinop'ta Otomobil Su Birikintisine Saplandı

Sinop-Ayancık yolu Abalı köyü mevkiinde sağanak sonrası yoldaki su birikintisine giren 55 NE 330 plakalı otomobil şarampole saplandı; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:30
Kaza Ayrıntıları

Sinop-Ayancık yolu Abalı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sağanak yağış sonrası yolda oluşan su birikintisi tehlike yarattı.

Ayancık istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan Ş.B. idaresindeki 55 NE 330 plakalı otomobil, yol üzerindeki su birikintisine girmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yoldan çıkarak şarampoldeki geniş bir su birikintisinin içine saplandı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla suya gömülen otomobilin bulunduğu yerden çıkarılacağı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

