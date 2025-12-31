Sivas’ta karla kaplı yolu açan ekipler hamile kadına ulaştı

Altınyayla Gümüşdiğin’de sağlık ekipleri seferber oldu

Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyünde yaşayan 33 yaşındaki hamile Z.B. rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Yoğun kar nedeniyle karda saplanan ambulans, bölgeye intikal eden İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makinası ile açılan yoldan ilerleyen ambulans, rahatsızlanan kadına ulaşarak olay yerinde müdahale yaptı.

Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hasta, Altınyayla Aile Sağlığı Merkezine sevk edildi. Olayda görev alan ekipler, zorlu kış koşullarına rağmen koordineli çalışma ile sağlık hizmetinin kesintisiz sürmesini sağladı.

Sivas'ta hamile kadın rahatsızlandı, kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu