DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.951,46 0,84%
BITCOIN
3.816.561,28 -1,04%

Sivas’ta karla kaplı yolu açan ekipler hamile kadına ulaştı

Sivas Altınyayla Gümüşdiğin’de rahatsızlanan 33 yaşındaki hamile Z.B.’ye ulaşmak için İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolu açtı; ambulans müdahalenin ardından Aile Sağlığı Merkezi’ne sevk etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:44
Sivas’ta karla kaplı yolu açan ekipler hamile kadına ulaştı

Sivas’ta karla kaplı yolu açan ekipler hamile kadına ulaştı

Altınyayla Gümüşdiğin’de sağlık ekipleri seferber oldu

Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyünde yaşayan 33 yaşındaki hamile Z.B. rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Yoğun kar nedeniyle karda saplanan ambulans, bölgeye intikal eden İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makinası ile açılan yoldan ilerleyen ambulans, rahatsızlanan kadına ulaşarak olay yerinde müdahale yaptı.

Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hasta, Altınyayla Aile Sağlığı Merkezine sevk edildi. Olayda görev alan ekipler, zorlu kış koşullarına rağmen koordineli çalışma ile sağlık hizmetinin kesintisiz sürmesini sağladı.

Sivas'ta hamile kadın rahatsızlandı, kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu

Sivas'ta hamile kadın rahatsızlandı, kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro
2
Samsun'da Yılbaşı Öncesi 47 Şişe Sahte Alkollü İçki Ele Geçirildi
3
Zile'de Trafik Kazası: Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Ali Çaylak Öldü
4
Akseki'de 24 Yaşındaki Karayolları Çalışanı Arda Aydın Evinde Ölü Bulundu
5
Adıyaman'da Karla Mahsur Kalan Ambulanstaki Çift Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
6
İskenderun'da Yaya Kazası: 44 Yaşındaki Ali Uçman Öldü
7
Sivas'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Gürün'de Kayseri-Malatya Yolu Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları