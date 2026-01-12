Sivas'ta Sebze Halinde Silahlı Kavga: 2 Kardeş Yaralandı

Sivas Perakende Sebze Hali'nde çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, şüpheli H.D. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:09
Sivas'ta Sebze Halinde Silahlı Kavga: 2 Kardeş Yaralandı

Sivas'ta Sebze Halinde Silahlı Kavga: 2 Kardeş Yaralandı

Sivas'ta Perakende Sebze Hali'nde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre olay, Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi üzerindeki Perakende Sebze Hali'nde meydana geldi.

İddiaya göre, H.D. ile kasap işletmecisi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Kısa sürede alevlenen kavga sırasında H.D., üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp rastgele ateş etti.

İş yerindeki S.K. ve S.K. adlı kardeşler, saldırganın üzerine kapanarak korunmaya çalıştı. Açılan ateş sonucu S.K. bacağından, kardeşi S.K. ise kolu ve bacağından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşleri ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri tarafından H.D. gözaltına alındı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Kavga Anı Güvenlik Kamerasında

İş yerindeki kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

SİVAS’TA 2 KİŞİ ARASINDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. ÇIKAN ARBEDEDE 2 KİŞİ YARALANDI, O...

SİVAS’TA 2 KİŞİ ARASINDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. ÇIKAN ARBEDEDE 2 KİŞİ YARALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

SİVAS’TA 2 KİŞİ ARASINDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. ÇIKAN ARBEDEDE 2 KİŞİ YARALANDI, O...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Tekirdağ'da Teyzesini Öldüren Kadın Tutuklandı
3
Muş Hasköy'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi
4
Kırklareli’de Yasa Dışı Karaca Avına 50 bin 943 lira Ceza
5
Bursa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 5 Gözaltı, 9 bin 200 Litre Ele Geçirildi
6
Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: 84 Yaşındaki Bekir Avcu Hayatını Kaybetti
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları