Sivas'ta Sebze Halinde Silahlı Kavga: 2 Kardeş Yaralandı

Sivas'ta Perakende Sebze Hali'nde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre olay, Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi üzerindeki Perakende Sebze Hali'nde meydana geldi.

İddiaya göre, H.D. ile kasap işletmecisi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Kısa sürede alevlenen kavga sırasında H.D., üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp rastgele ateş etti.

İş yerindeki S.K. ve S.K. adlı kardeşler, saldırganın üzerine kapanarak korunmaya çalıştı. Açılan ateş sonucu S.K. bacağından, kardeşi S.K. ise kolu ve bacağından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşleri ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri tarafından H.D. gözaltına alındı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Kavga Anı Güvenlik Kamerasında

İş yerindeki kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

