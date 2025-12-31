Sivas'ta Tipi ve Kar Ulaşımı Felç Etti

Şehirlerarası yollar kapanırken mahsur kalanlar kurtarıldı

Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı felç etti. Bölgedeki yoğun kar nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Sivas - Kayseri ve Sivas - Malatya karayolları araç ulaşımına kapanırken, Sivas - Erzincan ve Sivas - Ankara karayollarında ulaşım güçlükle sağlandı.

Sivas - Şarkışla arasında mahsur kalan 7 araçtaki 14 kişi, yürütülen çalışmalar sonucu 5 saat süren mücadelenin ardından kurtarıldı.

Aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi, karla mücadele çalışmalarını zorlaştırdı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Yetkililer sürücülerden, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

SİVAS’TA ETKİLİ OLAN TİPİ VE KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ. SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI ULAŞIMDA CİDDİ AKSAMALARA YOL AÇTI.