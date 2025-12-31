DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Sivas'ta Tipi ve Kar Ulaşımı Felç Etti

Sivas'ta etkili tipi ve yoğun kar nedeniyle bazı karayolları kapandı, 7 araçtaki 14 kişi kurtarıldı; kriz merkezi kuruldu, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmayın uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:43
Sivas'ta Tipi ve Kar Ulaşımı Felç Etti

Sivas'ta Tipi ve Kar Ulaşımı Felç Etti

Şehirlerarası yollar kapanırken mahsur kalanlar kurtarıldı

Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı felç etti. Bölgedeki yoğun kar nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Sivas - Kayseri ve Sivas - Malatya karayolları araç ulaşımına kapanırken, Sivas - Erzincan ve Sivas - Ankara karayollarında ulaşım güçlükle sağlandı.

Sivas - Şarkışla arasında mahsur kalan 7 araçtaki 14 kişi, yürütülen çalışmalar sonucu 5 saat süren mücadelenin ardından kurtarıldı.

Aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi, karla mücadele çalışmalarını zorlaştırdı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Yetkililer sürücülerden, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

SİVAS’TA ETKİLİ OLAN TİPİ VE KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ. SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN...

SİVAS’TA ETKİLİ OLAN TİPİ VE KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ. SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI ULAŞIMDA CİDDİ AKSAMALARA YOL AÇTI.

SİVAS’TA ETKİLİ OLAN TİPİ VE KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ. SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı
6
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
7
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları