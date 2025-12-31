DOLAR
Sivas'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Gürün'de Kayseri-Malatya Yolu Kapandı

Sivas'ta gece başlayan yoğun kar ulaşımı aksattı; Gürün'de Kayseri-Malatya kara yolu büyük araç trafiğine kapatıldı, Mazıkıran Geçidi'nde kontrol noktası kuruldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:18
Sivas'ta kar hayatı etkiledi

Gürün'de Kayseri-Malatya kara yolu büyük araç trafiğine kapandı

Yurdun büyük bir kısmında etkili olan kar yağışından Sivas da etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı kentte, gece saatlerinde başlayan ve öğleye kadar etkili olan yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İç Anadolu Bölgesi’ni Doğu Anadolu’ya bağlayan önemli güzergahlardan biri olan Kayseri-Malatya kara yolu, Gürün ilçesi sınırlarında yoğun kar sebebiyle büyük araç trafiğine kapatıldı. Trafik ekipleri, Bin 800 metre rakıma sahip olan Mazıkıran Geçidi’nde kontrol noktası oluşturarak büyük araçların geçişine izin vermedi.

Öte yandan ilçede etkili olan karın tadını çocuklar çıkardı. Yağan kar ve tatili fırsat bilen çocuklar, doyasıya eğlendi.

