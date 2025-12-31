DOLAR
Sivas’ta zincirleme kaza: 5 araç çarpıştı, 4 yaralı

Sivas-Şarkışla karayolunun Sorguncuk mevkiinde 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:53
Olayın Detayları ve Müdahale

Sivas-Şarkışla karayolunun Sorguncuk mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi ve 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 09.45 sıralarında Şarkışla’dan Sivas istikametine seyir halinde olan bir tır, kar yağışının etkili olduğu Sorguncuk mevkiinde yolda kaldı. Yolda kalan tıra arkadan gelen biri tır ve toplamda 4 araç çarptı.

Kazada yaralananlarla ilgili ilk müdahaleler yapılırken, trafik bölgeden geçişe kapandı. Olay yerine sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir kısmı ile kazayı görüntülemeye giden basın mensupları da yolda mahsur kaldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

