Siverek'te Yoğun Kar Yağışı Trafikte Kazalara Neden Oldu

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ilçe genelinde çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi.

Siverek-Diyarbakır kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bazı vatandaşların kar yağışını halay çekerek kutladığı görülürken, yoğun kar nedeniyle hasta taşıyan bir ambulansın yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

Yetkililer, ilçe merkezi ve ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi ve sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

