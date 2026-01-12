Tarsus'ta Oto Tamircisine Silahlı Saldırı: E.A. Ayağından Yaralandı

Olayın Detayları

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Reşadiye Mahallesi 3008. Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesi önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, tamirci E.A. (32)'ya silahla ateş ederek ayağından yaraladı.

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

