Tarsus'ta Oto Tamircisine Silahlı Saldırı: E.A. Ayağından Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Reşadiye Mahallesi'nde bir oto tamircisi, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ayağından yaralandı; şüpheli kaçtı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:14
Olayın Detayları

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Reşadiye Mahallesi 3008. Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesi önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, tamirci E.A. (32)'ya silahla ateş ederek ayağından yaraladı.

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

