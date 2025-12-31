DOLAR
Tatvan'da Başkan Mümin Erol'un Makam Aracı Kaza Yaptı: Şoför Yaralandı

Tatvan'da Başkan Mümin Erol'a ait makam aracı refüje çarptı; şoförü Abdullah Erol yaralandı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:01
Tatvan'da Başkan Mümin Erol'un Makam Aracı Kaza Yaptı: Şoför Yaralandı

Tatvan'da Başkan Mümin Erol'un Makam Aracı Kaza Yaptı

Kaza Detayları

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Belediye Başkanı Mümin Erol'a ait makam aracı, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Olayda araçta bulunan şoför Abdullah Erol yaralandı. Belediye başkanının araçta olmadığı kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve ilk müdahalesi yapılan şoför Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, Abdullah Erol'un hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

