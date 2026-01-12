Tatvan'da Tır Çarpması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde bir tırın çarpması sonucu Maşallah Emre (54) yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:38
Tatvan'da Tır Çarpması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tatvan'da tır çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaza Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir tırın çarpması sonucu Maşallah Emre (54) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, tır sürücüsü ile ilgili işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

