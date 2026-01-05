DOLAR
TEM Otoyolu Düzce'de Bariyerlere Saplanan Araç: 2 Kişi Öldü

TEM Otoyolu Düzce geçişinde sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere saplandı; sürücü Doğan Yüner ile yolcu İsmet Gülyar olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:38
Üçköprü mevkii — Kaza ve müdahale

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada, bariyerlere ok gibi saplanan hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Üçköprü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü Doğan Yüner idaresindeki 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı.

Kazada bariyerin motor kısmından girip arka kapıdan çıktığı, aracın adeta hurdaya döndüğü bildirildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, araç sürücüsü Doğan Yüner ile yolcu İsmet Gülyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Yüner ve Gülyar'ın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

