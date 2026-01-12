Tokat Emirseyit’te Kıraathanede Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Tokat’ın merkezine bağlı Emirseyit beldesinde, bir kıraathanede saat 16.00 sıralarında silahlı kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.E. (47), iddiaya göre tabanca ile Koray Alyüz (46)'e ateş etti. Başından ağır yaralanan Alyüz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koray Alyüz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga sırasında şüpheli C.E.'nin başına sopa darbesi aldığı ve yaralandığı öğrenildi. C.E., sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

