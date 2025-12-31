DOLAR
Tokat-Sivas'ta Çamlıbel Geçidi'ni Kar Vurdu: Ulaşım Aksadı

Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel Geçidi'nde etkili kar yağışı, ağır tonajlı tırların ilerlemesini engelledi; Karayolları kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:46
Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksadı

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tokat ile Sivas’ı birbirine bağlayan Çamlıbel Geçidinde yoğun kar nedeniyle aksamalara neden oldu. Ağır tonajlı tırlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı tırlar yolda mahsur kaldı ve ilerleyemeyen araçların yol kenarında beklediği görüldü.

Özellikle rampalarda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

