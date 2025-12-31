Tokat-Sivas'ta Çamlıbel Geçidi'ni Kar Vurdu: Ulaşım Aksadı

Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksadı

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tokat ile Sivas’ı birbirine bağlayan Çamlıbel Geçidinde yoğun kar nedeniyle aksamalara neden oldu. Ağır tonajlı tırlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı tırlar yolda mahsur kaldı ve ilerleyemeyen araçların yol kenarında beklediği görüldü.

Özellikle rampalarda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

