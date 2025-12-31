DOLAR
Tokat’ta feci kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, sürücü ağır yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak ikiye ayrıldı; sürücü Ali Ç. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:36
Zile-Pazar Yolu İstasyon Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi

İddiaya göre, Tokat’ın Zile ilçesinde, Ali Ç. yönetimindeki 66 AAL 556 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü Ali Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

