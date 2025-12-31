Tokat’ta feci kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, sürücü ağır yaralı

Tokat’ta feci kaza: Otomobil ikiye ayrıldı
Zile-Pazar Yolu İstasyon Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi
İddiaya göre, Tokat’ın Zile ilçesinde, Ali Ç. yönetimindeki 66 AAL 556 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü Ali Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
TOKAT'IN ZİLE İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KONTROLÜNDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ AĞACA ÇARPMASI SONUCU İKİYE BÖLÜNDÜ.