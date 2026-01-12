Tokat'ta karlı yolda otobüs tıra arkadan çarptı: Kurtarma çalışması sürüyor

Tokat'ta karlı yolda otobüs tıra arkadan çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza Tokat-Sivas Karayolu Kızıliniş mevkiinde gerçekleşti.

Tokat istikametine gitmekte olan Topcan firmasına ait 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünden giden demir yüklü tırın dorsesine çarptı.

Müdahale ve kurtarma çalışması

Otobüs ile tır arasında sıkışan yolcular için başlatılan kurtarma çalışması sürüyor. İlk belirlemelere göre kazada 4 yolcu yaralandı.

