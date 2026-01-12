Tokat'ta karlı yolda otobüs tıra çarptı: 7 yaralı

Tokat-Sivas yolunda kayan Topcan otobüsü, Kızıliniş mevkiinde bir tıra çarptı; 7 yolcu yaralandı, kurtarma çalışmaları ve incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:04
Tokat’ta akşam saatlerinde meydana gelen kazada, karlı ve kaygan zeminde kayan yolcu otobüsü bir tıra arkadan çarptı. Olayda 7 yolcu yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde gerçekleşti. Tokat istikametine seyir halinde olan, Topcan firmasına ait ve sürücüsü H.Ö. olan 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki demir yüklü 55 BLC 53 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Otobüs ile tır arasında sıkışan yolcular, AFAD ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yürütülen kurtarma çalışmalarıyla çıkartıldı. Yaralanan 7 yolcu, ambulanslarla Tokat’taki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü ve soruşturma

Kaza anı, olay yerinde ters istikamette seyretmekte olan bir araçtaki yolcu tarafından görüntülendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları