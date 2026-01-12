Tokat'ta karlı yolda otobüs tıra çarptı: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Tokat-Sivas kara yolunda kayan Topcan otobüsü (60 BD 891) tıra çarptı; otobüs ile tır arasında sıkışan yolcuların kurtarılması sürüyor, 4 yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:24
Tokat'ta karlı yolda otobüs tıra çarptı: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaza ve müdahale

Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde meydana gelen kazada, Tokat istikametine giden Topcan firmasına ait 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki demir yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı.

Olayda otobüs ile tır arasında sıkışan yolcular için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

