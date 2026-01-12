Tokat'ta karlı yolda otobüs tıra çarptı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Kaza ve müdahale
Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde meydana gelen kazada, Tokat istikametine giden Topcan firmasına ait 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki demir yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı.
Olayda otobüs ile tır arasında sıkışan yolcular için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralandı.
