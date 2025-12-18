DOLAR
Zeytinburnu'da Çatısından Kopan Beton Parçalar 3 Aracı Hurdaya Çevirdi

Zeytinburnu'da kentsel dönüşümdeki 4 katlı binanın çatısından düşen beton parçalar, Yeşiltepe Mah. 57. Sokak'ta park halindeki üç araca ağır hasar verdi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 00:07
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm sürecindeki bir binanın çatısından kopan beton parçalar, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı bir binanın çatısından kopan beton parçaları, sokakta park halinde bulunan üç aracın üzerine düştü.

Ekiplerin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Hasar ve Süreç

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı; ancak üç araçta da ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

