Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç zarar gördü

Zeytinburnu Merkezefendi'de sitenin eksi 2’nci kat otoparkında çıkan yangın 5 araca sıçradı; itfaiye söndürdü, 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 01:11
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 01:11
Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç zarar gördü

Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç hasar gördü

Merkezefendi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi

İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin eksi 2'nci katındaki otoparkta gece saatlerinde bir araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki park halindeki araçlara sıçradı.

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle toplam 5 araç zarar gördü. Sitelerdeki duman tahliyesinin ardından, tedbir amacıyla boşaltılan 3 bina'daki vatandaşlar güvenliğin sağlanmasının ardından evlerine döndü.

Olayda ölüm veya yaralanma bildirilmedi.

Zeytinburnu’da sitenin otoparkında çıkan yangında 5 araç zarar gördü

Zeytinburnu’da sitenin otoparkında çıkan yangında 5 araç zarar gördü

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı
2
Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç zarar gördü
3
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
4
Hatay'da 200 Metreden Dereye Uçan Kepçe Operatörü Kurtarıldı: 4 İtfaiye Oksijen Zehirlenmesi Geçirdi
5
Antalya Otobüs Kazasında Ölen Anne ve Kızının Cenazeleri Konya'ya Getirildi
6
Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
7
İstanbul Boğazı'nda Demiri Dolanan Lady Sham Büyükdere Limanı'na Demirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları