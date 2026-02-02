Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç zarar gördü

Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç hasar gördü
Merkezefendi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi
İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin eksi 2'nci katındaki otoparkta gece saatlerinde bir araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki park halindeki araçlara sıçradı.
Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle toplam 5 araç zarar gördü. Sitelerdeki duman tahliyesinin ardından, tedbir amacıyla boşaltılan 3 bina'daki vatandaşlar güvenliğin sağlanmasının ardından evlerine döndü.
