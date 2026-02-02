Zeytinburnu Merkezefendi'de Site Otoparkında Araç Yangını: 3 Bina Boşaltıldı

Zeytinburnu Merkezefendi'de bir sitenin eksi 2’nci kat kapalı otoparkında araç yangını çıktı; yangın diğer araçlara sıçradı, 3 bina boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:29
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:29
Zeytinburnu Merkezefendi'de Site Otoparkında Araç Yangını: 3 Bina Boşaltıldı

Zeytinburnu Merkezefendi'de Site Otoparkında Araç Yangını

Olay ve müdahale

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde bulunan bir sitenin eksi 2’nci kattaki kapalı otoparkında bir araçta yangın çıktı.

Yangın kısa sürede diğer araçlara sıçradı. Olayın ardından güvenlik ve sağlık açısından önlem olarak site sakinlerinden bazıları tahliye edildi.

Sitedeki üç bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor; yetkililer yangınla mücadele çalışmalarını yürütüyor ve durumla ilgili açıklamalar bekleniyor.

Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkında yangın

Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkında yangın

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı
2
Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç zarar gördü
3
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
4
Hatay'da 200 Metreden Dereye Uçan Kepçe Operatörü Kurtarıldı: 4 İtfaiye Oksijen Zehirlenmesi Geçirdi
5
Antalya Otobüs Kazasında Ölen Anne ve Kızının Cenazeleri Konya'ya Getirildi
6
Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
7
İstanbul Boğazı'nda Demiri Dolanan Lady Sham Büyükdere Limanı'na Demirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları