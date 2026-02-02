Zeytinburnu Merkezefendi'de Site Otoparkında Araç Yangını: 3 Bina Boşaltıldı

Zeytinburnu Merkezefendi'de Site Otoparkında Araç Yangını

Olay ve müdahale

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde bulunan bir sitenin eksi 2’nci kattaki kapalı otoparkında bir araçta yangın çıktı.

Yangın kısa sürede diğer araçlara sıçradı. Olayın ardından güvenlik ve sağlık açısından önlem olarak site sakinlerinden bazıları tahliye edildi.

Sitedeki üç bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor; yetkililer yangınla mücadele çalışmalarını yürütüyor ve durumla ilgili açıklamalar bekleniyor.

