Zile'de Trafik Kazası: Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Ali Çaylak Öldü

Kaza Detayları

Tokat'ın Zile ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü Ali Çaylak, kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ali Çaylak yönetimindeki 66 AAL 556 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zile-Pazar Yolu İstasyon Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücüye olay yerinde sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına karşın Ali Çaylak kurtarılamadı.

Ali Çaylak'ın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

