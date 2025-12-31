DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Zile'de Trafik Kazası: Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Ali Çaylak Öldü

Tokat'ın Zile ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Ali Çaylak, kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:02
Zile'de Trafik Kazası: Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Ali Çaylak Öldü

Zile'de Trafik Kazası: Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Ali Çaylak Öldü

Kaza Detayları

Tokat'ın Zile ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü Ali Çaylak, kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ali Çaylak yönetimindeki 66 AAL 556 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zile-Pazar Yolu İstasyon Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücüye olay yerinde sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına karşın Ali Çaylak kurtarılamadı.

Ali Çaylak'ın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

TOKAT'IN ZİLE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ, KALDIRILDIĞI...

TOKAT'IN ZİLE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.

TOKAT'IN ZİLE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ, KALDIRILDIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Dağı'nda Kar: D-100 İstanbul Yönü Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı
2
Eskişehir'de Polisten Günübirlik Kiralanan Evlere KBS Denetimi: 3 İşletmeye Ceza
3
Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi
4
Osmaniye'de Yoğun Kar: 5 Araçlı Zincirleme Kaza, 1 Yaralı
5
Bodrum’da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Seferberliği: Günde Yaklaşık 10 Bin Araç
6
Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
7
İzmir'de Orta Refüj İhlali: 10 bin 473 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları