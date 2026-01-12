Zonguldak'ta 5-11 Ocak Uygulamaları: 69 Aranan Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Kaçak Maden Operasyonları

5-11 Ocak'ta Zonguldak genelinde yapılan denetimlerde 69 aranan şahıs yakalandı; uyuşturucu ve kaçak maden operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:57
Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 5-11 Ocak tarihleri arasındaki asayiş ve güvenlik uygulamalarında önemli sonuçlar elde edildi. Yapılan denetimlerde hem aranan şahıslar yakalandı hem de uyuşturucu ve kaçak maden faaliyetlerine yönelik operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Aranan şahıslar

Yürütülen uygulamalarda, hapis cezasına göre aranan 37 şahıs ile ifade aranan 32 şahıs olmak üzere toplam 69 kişi yakalandı. Aranan şahısların ceza dağılımı 0-5 yıl arası 27, 5-10 yıl arası 6 ve 10 yıl üzeri 4 kişi şeklinde kaydedildi.

Narkotik operasyonları

Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 15 ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 90,92 gram metamfetamin, 141,89 gram sentetik kannabinoid, 16 gram kannabinoid hammaddesi, 36 gram kenevir tohumu, 6 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları bulundu. Gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak maden denetimleri

Kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlerde 7 ocak kontrol edildi, bunlardan 4 ocak imha edildi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 6 vagon, 120 metre yay, 17 bin 600 kilogram kömür ve 1 kompresör yer aldı.

Okul, trafik ve düzensiz göç denetimleri

Okul çevresi denetimlerinde bin 45 şahıs sorgulanırken, 230 okul, 37 metruk bina, 259 umuma açık yer ve 231 servis aracı kontrol edildi. Trafik ekiplerince gerçekleştirilen 346 uygulamada 7 bin 422 araç ve 3 bin 892 sürücü denetlendi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan iki ayrı uygulamada 33 kişi sorgulanmış, 12 yabancı uyruklu şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Aramalarda ayrıca 2 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 yivli-yivsiz tüfek ve 15 tüfek fişeği ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

