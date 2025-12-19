Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 44 Yaşındaki Serkan Akdal Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Zonguldak'ta akşam saatlerinde gerçekleşen bıçaklı kavgada ağır yaralanan Serkan Akdal (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli M.D. (44), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın gelişimi

Olay, Zonguldak Valiliği yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Akdal ile eniştesi olduğu öğrenilen M.D. (44) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.D., bıçakla Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Müdahale ve gözaltı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralıyı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Serkan Akdal kurtarılamadı ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli M.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu Fener semtindeki ağaçlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polis merkezindeki sorgusu sürüyor. Ölen kişinin yakınları morg önünde sinir krizi geçirdi.

