Aselsan'da çalışmayı kim istemez! KPSS puansız bu branşlarda personel alınacak! İşte başvuru şartları







Elektronik Harp Haberleşme Teknisyenleri İşe Alımı







Proje yöneticisi Aranıyor

Karakterizasyon/Görüntüleme Mühendisi İşe Alımı

Görüntü işleme mühendisleri alımı

ASELSAN Şubat 2023 yeni mezun alımları açıklandı. Elektronik Harp Sistemleri Mühendisi Aranıyor, Seyir ve Kontrol Sistemleri Tasarımcısı Aranıyor, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Aranıyor, Proje Yöneticisi Aranıyor, Yazılım Mühendisi Aranıyor (SCADA), Gömülü Yazılım Mühendisi Aranıyor, Yazılım Analisti Aranıyor, Karakterizasyon/Görüntüleme, ASIC Tasarım Mühendisi Aranıyor, Web İşe Alımı ön uç geliştiriciler, uçuş test mühendislerinin işe alınması, sinyal işleme yazılımı tasarım mühendislerinin işe alınması, görüntü işleme mühendislerinin işe alınması, iş analistlerinin işe alınması (SAP MM, SRM), uygulama sistemi geliştirme uzmanlarının işe alınması (SAP ABAP/Fiori), bakım ve onarım Mühendis alım ilanı 16 farklı başlık altında yayınlandı. İşte uygulama hakkında gerekli tüm detayları içeren bir makale:Üniversiteden elektrik, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden dört yıllık derece ile mezun olduktan sonra ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesine atanmıştır.Üniversiteden Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik, Makine Mühendisliği, Kontrol ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden derece ile mezun olduktan sonra Savunma Sistemleri Teknolojisinde ASELSAN Sektör Başkanlığına atanmıştır.Üniversiteden 4 yıllık endüstriyel tasarım derecesi ile mezun olmuştur ve ASELSAN Savunma Sistemleri Teknoloji Sektör Başkanlığı (SST) yönetim kurulunda görev yapmaktadır.Elektrik/elektronik mühendisliği, bilgisayar veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olduktan sonra ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) komuta kontrol sistemleri projelerinde proje yönetimi faaliyetlerinde sektör başkanı olarak işe alındım.Üniversitenin bilgisayar bilimleri bölümü mezunu, ulaşım, güvenlik, enerji, otomasyon ve sağlık sistemleri alanlarında başkanlık pozisyonlarında enerji projelerinde görev aldı.ASELSAN Ulaştırma, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanlığı Macunköy Yerleşkesi'nde bulunan Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Elektronik Fakültesi veya Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun,Fen Fakültesi mezunu (fizik, matematik, istatistik vb.)elektrik-elektronik mühendisliği, malzeme mühendisliği veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,Üniversitenin Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve ASELSAN Savunma Sistemleri Teknoloji Sektör Başkanlığı (SST) Kurullarında görev yapmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans mezunları,Üniversiteyi bilgisayar mühendisliği bölümünden derece ile mezun olduktan sonra ASELSAN Savunma Sistemleri Teknolojisi Daire Başkanlığına atanmıştır.Üniversitenin uzay veya havacılık mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanlığı'nda geliştirilen sistemlerin hava araçlarına entegre edilmesini amaçlayan bir proje için işe alındı.ASELSAN İletişim ve Bilgi Teknolojileri sektör Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen, Elektrik Mühendisliği Üniversitesi Elektronik veya ilgili bölümlerinden mezun ve dijital tasarım konusunda deneyimli,Bilgisayar/elektronik mezunu olup, ASELSAN Savunma Sistemleri Teknoloji Sektör Başkanlığı (SST) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.ASELSAN Bilgi Teknolojileri Tedarik Zinciri Yönetim Süreçleri Ekibi'nde görev yapmak üzere, Endüstri Mühendisliği, İşletme veya Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili dört yıllık lisans mezunu olmak,Bir üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği/Elektronik bölümlerinden mezun olmak veya ASELSAN Bilgi Teknolojileri ekibinde SAP ABAP/Fiori konularına eşlenmek üzere Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili 4 yıllık bir lisans derecesine sahip olmak.ASELSAN Haberleşme ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üretim Bölümü'nde görevlendirilmek üzere Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.Aselsan'ın işe alımı Şubat 2023'te yapılabilecek. Aşağıdaki başvuru ekranından 16 çeşit iş bilgisine başvurabilir ve işlem yapabilirsiniz.