Aselsan'da çalışmayı kim istemez! KPSS puansız bu branşlarda personel alınacak! İşte başvuru şartları

ASELSAN Şubat 2023 yeni mezun alımları açıklandı. Elektronik Harp Sistemleri Mühendisi Aranıyor, Seyir ve Kontrol Sistemleri Tasarımcısı Aranıyor, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Aranıyor, Proje Yöneticisi Aranıyor, Yazılım Mühendisi Aranıyor (SCADA), Gömülü Yazılım Mühendisi Aranıyor, Yazılım Analisti Aranıyor, Karakterizasyon/Görüntüleme, ASIC Tasarım Mühendisi Aranıyor, Web İşe Alımı ön uç geliştiriciler, uçuş test mühendislerinin işe alınması, sinyal işleme yazılımı tasarım mühendislerinin işe alınması, görüntü işleme mühendislerinin işe alınması, iş analistlerinin işe alınması (SAP MM, SRM), uygulama sistemi geliştirme uzmanlarının işe alınması (SAP ABAP/Fiori), bakım ve onarım Mühendis alım ilanı 16 farklı başlık altında yayınlandı. İşte uygulama hakkında gerekli tüm detayları içeren bir makale:
Elektronik Harp Haberleşme Teknisyenleri İşe AlımıÜniversiteden elektrik, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden dört yıllık derece ile mezun olduktan sonra ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesine atanmıştır.
Navigasyon ve kontrol sistemi tasarımcılarının işe alınması
Üniversiteden Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik, Makine Mühendisliği, Kontrol ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden derece ile mezun olduktan sonra Savunma Sistemleri Teknolojisinde ASELSAN Sektör Başkanlığına atanmıştır. Endüstriyel ürün tasarımcılarının işe alınması
Üniversiteden 4 yıllık endüstriyel tasarım derecesi ile mezun olmuştur ve ASELSAN Savunma Sistemleri Teknoloji Sektör Başkanlığı (SST) yönetim kurulunda görev yapmaktadır.
Proje yöneticisi AranıyorElektrik/elektronik mühendisliği, bilgisayar veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olduktan sonra ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) komuta kontrol sistemleri projelerinde proje yönetimi faaliyetlerinde sektör başkanı olarak işe alındım. Yazılım mühendisleri (SCADA) alımı.
Üniversitenin bilgisayar bilimleri bölümü mezunu, ulaşım, güvenlik, enerji, otomasyon ve sağlık sistemleri alanlarında başkanlık pozisyonlarında enerji projelerinde görev aldı. Gömülü yazılım mühendislerinin işe alımı ASELSAN Ulaştırma, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanlığı Macunköy Yerleşkesi'nde bulunan Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Elektronik Fakültesi veya Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun, Yazılım Analistlerinin İşe Alınması Fen Fakültesi mezunu (fizik, matematik, istatistik vb.)
Karakterizasyon/Görüntüleme Mühendisi İşe Alımıelektrik-elektronik mühendisliği, malzeme mühendisliği veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,
ASIC tasarım mühendislerinin işe alınması
Üniversitenin Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve ASELSAN Savunma Sistemleri Teknoloji Sektör Başkanlığı (SST) Kurullarında görev yapmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans mezunları,
Web ön uç geliştiricilerinin işe alınması
Üniversiteyi bilgisayar mühendisliği bölümünden derece ile mezun olduktan sonra ASELSAN Savunma Sistemleri Teknolojisi Daire Başkanlığına atanmıştır.
Uçuş test mühendislerinin işe alınması
Üniversitenin uzay veya havacılık mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanlığı'nda geliştirilen sistemlerin hava araçlarına entegre edilmesini amaçlayan bir proje için işe alındı.
Sinyal işleme yazılımı tasarım mühendislerinin işe alımı
ASELSAN İletişim ve Bilgi Teknolojileri sektör Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen, Elektrik Mühendisliği Üniversitesi Elektronik veya ilgili bölümlerinden mezun ve dijital tasarım konusunda deneyimli,
Görüntü işleme mühendisleri alımıBilgisayar/elektronik mezunu olup, ASELSAN Savunma Sistemleri Teknoloji Sektör Başkanlığı (SST) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.
İş Analisti İşe Alımı (SAP MM ve SRM).
ASELSAN Bilgi Teknolojileri Tedarik Zinciri Yönetim Süreçleri Ekibi'nde görev yapmak üzere, Endüstri Mühendisliği, İşletme veya Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili dört yıllık lisans mezunu olmak,
Uygulama sistemleri (SAP ABAP/Fiori) için geliştirme uzmanı arıyoruz.
Bir üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği/Elektronik bölümlerinden mezun olmak veya ASELSAN Bilgi Teknolojileri ekibinde SAP ABAP/Fiori konularına eşlenmek üzere Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili 4 yıllık bir lisans derecesine sahip olmak.
Bakım ve onarım mühendisi alımı
ASELSAN Haberleşme ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üretim Bölümü'nde görevlendirilmek üzere Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.
Aselsan İşe Alım Başvurusu Akışı
Aselsan'ın işe alımı Şubat 2023'te yapılabilecek. Aşağıdaki başvuru ekranından 16 çeşit iş bilgisine başvurabilir ve işlem yapabilirsiniz.