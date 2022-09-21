ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, anlaşma hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aviyonik sistemlerdeki ASELSAN mühendisliğinin milli gücünü global arenaya taşımaya devam ediyoruz. Ülkemize, sektörümüze ve dünya havacılığına hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 16:36
ASELSAN'dan yaklaşık 32 milyon dolarlık ihracat anlaşması
Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik, aviyonik sistemleri içeren 31,81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 16:36
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