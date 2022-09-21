ASELSAN'dan yaklaşık 32 milyon dolarlık ihracat anlaşması

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, anlaşma hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aviyonik sistemlerdeki ASELSAN mühendisliğinin milli gücünü global arenaya taşımaya devam ediyoruz. Ülkemize, sektörümüze ve dünya havacılığına hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.